شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات الفراولة لـ20476 طنا.. والزراعة: نتطبق كافة الاشتراطات الحجرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، أن إجمالى صادرات مصر من الفراولة الطازجة منذ بد التصدير وحتى 17 من الشهر الجارى، بلغت 20 ألفا و476 للفراولة، مضيفا أن التصدير يتم طبقا للاشتراطات الحجرية والمواصفات الفنية للدول المستوردة.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي، فى تصريحات لـ"الخليج 365 "، أن جميع شحنات الفراولة الطازجة المصدرة للخارج تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الحجرية، بالإضافة إلى مواصلة تشديد إجراءات جميع صادرات المنتجات الزراعية خاصة الخضر والفاكهة لإنفاذها بجميع أسواق العالم وزيادة الصادرات .

وكان السيد القصير وزير الزراعة، أكد أن محصول الفراولة يُزرع فى محافظات القليوبية والبحيرة والإسماعيلية والشرقية وكذلك منطقة النوبارية وانتاجها يغطى الاستهلاك المحلى ويتم تصدير حوالى 20 ألف طن فراولة طازجة للخارج بأسعار عالية لان الفراولة المصرية تتمتع بسمعة جيدة فى الأسواق العالمية كما يتم تصدير حوالى 4 مليون شتلة فراولة سنويا بالإضافة إلى الفراولة المجمدة والتى يبدأ موسم تصديرها فى شهر فبراير من كل عام بعد انتهاء تصدير الطازجة مباشرة فى شهر ديسمبر

وزير الزراعة أكد، أيضا أنه فى إطار دعم محصول الفراولة فقد سبق للبنك الزراعى المصرى زياده حجم التمويل الذى يمنح لمزارعى الفراولة من 15 ألف جنية إلى 60 الف للفدان المنزرع فراولة الموجه للتصدير لتدعيم وزيادة قدرات المزارعين على مواجهه تكاليف الانتاج ومؤخرا تم زياده الفئة التسليفيه للفدان إلى 90 ألف جنية بفائدة مخفضة مدعومة من الدولة

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وفى إطار تشجيع مصدرى الفراولة تم تطبيق أول نموذج لتمويل المحصول وفقا لنظام سلاسل القيمة، حيث تم ربط المزارع بموردى مستلزمات الانتاج وفى ذات الوقت تم ربط هؤلاء المزارعين بالمستوردين من خلال بروتوكول تعاون بين البنك الزراعى وإحدى الشركات المتخصصة فى ذلك.

والجدير بالذكر أنه وفقاً لتقارير صادرة عن مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة تحتل مصر المركز الاول عالمياً فى تصدير الفراولة المجمدة من حيث الكميات المصدرة والتى بلغت 140 ألف طن تمثل 20% من كميات الصادرات العالمية وبقيمة بلغت 165 مليون دولار تمثل 14.3% من إجمالى صادرات العالم لعام 2019.

كما حققت مصر نسبة نمو خلال الفترة من 2015 إلى 2019 فى صادراتها من الفراولة المجمدة بلغت 40% فى القيمة و 39% فى الكميات وهى النسب الأعلى بين أهم الدول المصدرة الفراولة المجمدة على مستوى العالم.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن صادرات مصر من الفراولة المجمدة فى 2010 كانت لا تتعدى 11 مليون دولار، وتأتى تلك النتائج لتأكد ثقة العالم فى المنتج الغذائى المصرى الذى يتم تصديرة إلى أكبر دول العالم ويعكس حجم الجهد الذى تم فى هذا الملف، ويدفع لمزيد من العمل للحفاظ على المركز الأول فضلاً عن زيادة حصة مصر فى مختلف دول العالم.