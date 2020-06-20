تحرير محاضر لمخالفي طرق الري الحديثة وتوقيع عقوبات على غير الملتزم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع الدكتور رجب عبدالعظيم، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري ورؤساء الإدارات المركزية للتوجيه المائي والمشروعات، ومديري عموم التطوير والتوجيه المائي في مناطق الجمهورية، لمناقشة خطة كل إدارة في تنفيذ شبكات الري الحديث سواء الأراضي القديمة أو المستصلحة، التي تُروى بالغمر بالمخالفة والأشجار والبساتين.
واستعرض مديرو التطوير، ما تم تنفيذه في خطة التحول من الري بالغمر لتطبيق طرق الري الحديث ومدى التنسيق مع اللجان الإقليمية بكل محافظة، والمستهدف والجدول الزمني المقترح لنهو تغطية المناطق المستهدفة.
ووجّه وزير الري بسرعة تحرير محاضر للمخالفين لطرق الري الحديثة وتوقيع العقوبة على غير الملتزم بالتحول للري الحديث من المزارعين، لتحقيق محور ترشيد استخدام المياه، وهو من الأهداف الأساسية للتغلب على أي تحديات مائية.
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