شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفلين وإصابة شقيقهما في حريق بالدقهلية: والدتهم تركتهم وذهبت للعمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي طفلان مصرعهما وأصيب ثالث في حريق منزل بالدقهلية إثر حدوث ماس كهربائي.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة نبروه يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية «كفر الأبحر» دائرة المركز بنشوب حريق هائل في أحد المنازل.

انتقلت قوات المطافئ إطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق وتمكنت القوات من إخماد الحريق بعد ساعتين وتبين مصرع «عبدالرحمن عبدالمولى، 3 سنوات، وشقيقه السيد، 4 سنوات، وأصيب شقيقهما الثالث ويدعي محمد وعمره 7 سنوات، بحروق خطيرة من الدرجة الأولي».

ونقلت سيارات الإسعاف الجثتين والطفل المصاب إلى مستشفى بيلا المركزي، بمحافظة كفر الشيخ لقربها من قريتهم.

وأكد شهود عيان، من الأهالي، أن والدة الأطفال تركتهم داخل المنزل بمفردهم وأغلقت الباب وذهبت للعمل باليومية في الأرض الزراعية.

وأكدوا أن الجيران تمكنوا من كسر باب المنزل ولكنهم لم يجدوا مياه لإخماد الحريق ولم يتمكنوا من إخراج الأطفال.

ورجحت مصادر أمنية وقوع ماس كهربائي في الشقة فاشتعلت النار في الموكيت مما تسبب في تصاعد دخان كثيف واختناق الطفلين .

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تحرر عن الواقعة المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.