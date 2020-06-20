حالة الطقس المتوقعة يوم السبت في مصر

قامت هيئة الأرصاد الجوية بالاستعلام عن حالة الطقس المتوقعة يوم السبت فمن المتوقع أن يكون الطقس مائل للحرارة طوال النهار في كلاً من القاهرة الكبرى والوجه البحري كما انه من المتوقع أن يكون الطقس معتدل في السواحل الشمالية الشرقية والغربية وسيكون حار في كلاً من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وسيكون حار للغاية في جنوب الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون الطقس لطيف للغاية في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وسيكون الجو معتدل في شمال وجنوب الصعيد، وحذرات من احتمال حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية وستكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة في جنوب سيناء.