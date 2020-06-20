ماكيت لمشروع منزل للمصريين في المتحف القومي

تم عرض ماكيت في المتحف القومي للحضارة في الفسطاط وذلك يعتبر توضيح لمنزل قبل أن يتم بنائه لبعض المصرين القدماء وكان المنزل مكون من خمسة طوابق، وأكد وزير السياحة والإجراء الدكتور خالد العناني بتوجيه إجراء الكثير من التعديلات على سيناريو العرض المتحفي المتواجد في القاعة المركزية في المتحف القومي للحضارة في الفسطاط.

قام وزير السياحة والأثار بعمل اجتماع مع الأثريين ومرمي المتحف وأعضاء اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي وتم مناقشة الكثير من الاستعدادات من بينها نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري ويتم وضعها في موكب ملكي ضخم ويتم وضعها في القاعة المتخصصة لها في المتحف، كما أنه أكد على استمرار العمل بشكل سريع.