نشر الأوقاف لمحاضرات الفهم المقاصدي للسنة النبوية

قامت وزارة الأوقاف بالإعلان عن نشرها لمحاضرات كتاب الفهم المقاصدي للسنة النبوية بطريقة مرئية ومسموعة وذلك بصوت رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم الدكتور حسن مدني وكبير المذيعين في إذاعة القرآن الكريم الدكتور أحمد القاضي.

وتم نشره من خلال بوابة الأوقاف الإلكترونية وقناة الوزارة منبر التجديد على اليوتيوب وصفحة وعي، وجاء ذلك تبعاً لحرص وزارة الأوقاف على قيامها بالحرص على تطويل وسائل الدعوة وتطوير المحتوى الذي يتم تقديمه بطريقة إلكترونية ويتم ذلك من خلال إدارة الدعوة الإلكترونية وهذا الكتاب يدعو إلى إلقاء النظر لفهم المقاصد الكلية الخاصة بالتشريع بشكل عام كما أنه ينص على القيام بفهم جميع المقاصد النبوية ويهدف لمراعاة الظروف وأحوال الناس.