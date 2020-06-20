شكرا لقرائتكم خبر عن فى مثل هذا اليوم.. وفاة جاك كيلبى مخترع الشريحة الإلكترونية الحاصل على نوبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاك كيلبى، حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية، من جامعة إلينوي، أمريكى الجنسية، اخترع الشريحة الإلكترونية، بعد ذلك حصل على الماجستير سنة 1950، وحصل على براءة اختراع للدئرة الإلكترونية فى عام 1959، وفى عام 2000 حصل على جائزة نوبل فى الفيزياء، وحصل أيضا على جائزة كيوتو سنة 1993.

ولد جاك في 8 نوفمبر 1923 في الولايات المتحدة في مدينة جفرسون سيتي، وتوفي في 20 يونيو 2005 في دالاس، تكساس، في عام 1970، وبهدف العمل بشكل مستقل، أخذ كيلبي أجازة من عمله في شركة تكساس انسترومينتس، وفي هذا الوقت توصل إلى تقنية جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية من أشعة الشمس عن طريق مادة السيليكون.

شغل كيلبي لمدة ست سنوات من 1978 منصب أستاذ وبروفيسور في قسم الهندسة الكهربائية في جامعة تكساس، بالتزامن مع ذلك تقاعد من شركة تكساس انسترومنتس، وعمل جالك على تطوير الطابعة الحرارية، حيث اخترع أول حاسبة تعتمد على الدوائر المتكاملة، صغيرة الحجم، ونتيجة لمساهمته المميزة في مجال الهندسة والتكنولوجيا، حصل كيلبي على مرتبة الشرف والميدالية الوطنية للعلوم عام 1969، ثم حصل على الميدالية الوطنية للتكنولوجيا عام 1990، وفى عام 1992 تم وضع اسمه في القاعة الوطنية للمشاهير.

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حصل على الأستاذية الفخرية من جامعة تشياو تونج الوطنية التايوانية فى عام 1988، وفي عام 2000، حصل على جائزة نوبل في الفيزياء، لاختراعه الدوائر المتكاملة، بالمشاركة مع روبرت نويس، لمساهمته المجال نفسه، وتوفي جاك كيلبي في 20 يونيو عام 2005 في دالاس تكساس عن عمر ناهز ال81 عاما، بعد صراع قصير مع مرض السرطان.