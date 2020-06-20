"الزراعة" تقدم 10 توصيات لأشجار الخوخ والمشمش لمواجهة ذبابة الفاكهة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"الخليج 365"، عددا من التوصيات التى أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، قطاع الإرشاد الزراعي - وزارة الزراعة ، الفنية الشهرية لشهر يونيو الخاصة بفاكهة النواة الحجرية "الخوخ – المشمش "لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق ومواجهة ذبابة الفاكهة .
ومن أهم العمليات
- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأشجار الصغيرة والكبيرة .
- جمع القواقع وجميع الصدف الخاصة بها أثناء البيات الصيفي وحرقها .
-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة .
-افحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة .
-استكمال برنامج جمع الثمار في الأصناف المبكرة ومتوسطة النضج .
- جمع الثمار المصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها خارج المزرعة بالحرق أو دفن هذه
الثمار لأنها مصدر للعدوى من محصول لأخر .
- مراعاة وقف الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع في الأصناف المبكرة.
-الإنتهاء من جمع محصول المشمش و الأصناف المبكرة في الخوخ.
واهم عمليات التسميد : أ ـ الأشجار التي تروي بالغمر :
-الأشجار عمر سنة الي عامان يتم إضافة 150 سم سلفات نشادر او نترات نشادر .
- يتم إضافة 100 جم سماد مركب للأشجار اقل من 4 سنوات و300 جم للأشجار الكبيرة .
- يتم إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم .
ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم بمعدل 2 تسميده في الشهر .
ـ تسميد أشجار الخوخ التي تروي بالتنقيط ، الرية الأولي : يضاف 2 كجم سلفات نشادر ، الرية الثانية : يضاف 2 كجم سماد مركب 19 ـ 19 ـ 19 ، الرية الثالثة : يضاف 2 كجم سلفات بوتاسيوم . ، يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة في الشهر ، يضاف 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بالتبادل مع 1لتر حامض كبرتيك مرة كل 15 يوم .
التسميد الورقي
ملحوظة ـ يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر علي الأشجار ويكرر ويتم كما ياتي 300 جم حديد مخلبي + 150 جم زنك مخلبي + 150 جم منجنيز مخلبي + 75 جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس + 200 جم يوريا ( لرفع كفاءة الأمتصاص ) .
برنامج الري
الاستهلاك المائي حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط ( لتر / يوم / شجرة ) ، عمر الأشجار/ كمية المياه في يونيو باللتر ، السنة الأولى / 20 لتر،السنة الثانية / 25 لتر ، السنة الثالثة / 30 لتر ، السنة الرابعة / 40 لتر ، السنة الخامسةاكبر من 6 / 45 - 55 لتر.
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