محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أطلقت أمانة الشباب المركزية بحزب الحرية المصري حملة (شكرًا.. قائد الإنجازات) للتوعية بالإنجازات التي تحققت خلال الست سنوات المنقضية من عمر الدولة المصرية تحت حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويأتي ذلك تزامنًا مع مرور 6 سنوات على تولي الرئيس الحكم واحتفال الحزب بذكرى ثورة 30 يونيو 2013.
وقال محمد مهني، أمين الشباب بالحزب ، وعضو المكتب السياسي بالحزب، إن الحملة تهدف لرفع الوعي لدى الشباب المصري لمعرفة حجم العمل المقدم والإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية خلال الست سنوات الماضية.
وأوضح أن الحملة تستهدف الشباب بشكل خاص والمواطنين بشكل عام، وسيتم توضيح الإنجازات والمشروعات العملاقة ومدى فائدتها والمستفدين منها.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الحرية: إطلاق حملة "شكرًا.. قائد الإنجازات" لمرور 6 سنوات على رئاسة السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.