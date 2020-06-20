محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قال محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة برئاسة النقيب ضياء رشوان، وفي هذه الفترة الحالية، من أزمة تفشي فيروس "كوفيد 19"، يتخذ جميع قرارته بالتشاور أونلاين أو عبر الهاتف ويتخذها الأعضاء بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة، مضيفًا أن المجلس لا يدخر جهدًا لحل مشكلات الزملاء.
وأوضح شبانة، في بيان له اليوم الجمعة، أن المجلس من الممكن أن يعقد اجتماعًا في مقر النقابة، لكن بعد أن تهدأ الأوضاع، وسيتم النظر في الأمر مع نهاية الشهر الحالي.
وأشار إلى أن جميع أعضاء المجلس يبذلون مجهودًا ضخمًا لمساعدة الزملاء سواء المصابين بالفيروس وعائلاتهم، وفي كل ما يخص الشأن النقابي والخدمات النقابية، نافيًا أن يكون هناك ثمة أية خلافات بين أعضاء المجلس.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين عام "الصحفيين": مجلس النقابة يتخذ قرارته بالتشاور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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