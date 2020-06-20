الحكم على 9 متهمين بقضية " أحداث عنف الموسكي" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، الحكم على 9 متهمين باستعراض القوة واستغلالها في القضية المعروفة إعلامياً بـ " أحداث عنف الموسكي".
تعقد الجلسة برئاسة محمد سعيد الشربيني، وعضوية وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم باستعراض القوة واستغلالها ضد ضابط شرطة يدعى "أحمد مختار حسين"، وترويعه وتخويفه بحمله بغير حق بامتناعه عن إجراء عمل من أعمال وظيفته.
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