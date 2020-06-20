"يا فرحة ما تمت".. القبض على مزارع أقام حفل زفاف لابنته في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص؛ لاتهامهم بإقامة حفل زفاف ابنة أحدهم في محافظة الدقهلية. التحريات أشارت إلى أن مزارع اتفق مع عامل "دي جي" وصحاب فراشة بمركز ميت غمر؛ لإقامة حفل زفاف ابنته، وذلك بالمخالفة لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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