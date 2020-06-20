الأمن يفض حفل زفاف ويضبط شقيق العريس في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أحد الأشخاص؛ لاتهامه بالتجهيز لإقامة حفل زفاف شقيقه بمنطقة الهرم. التحريات أشارت إلى أن المشكو في حقه أحضر 2 سماعة "دي جي" تمهيداً لإقامة حفل زفاف شقيقه، مخالفاً بذلك قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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