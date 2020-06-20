طالب متهم برشق قطار المنيا بالحجارة: "كنت بلعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، السبت، القبض على طالب بالمنيا؛ لاتهامه برشق زجاج باب أحد القطارات بالقرب من مزلقان الحبشي. ونتج عن الواقعة حدوث شرخ بزجاج باب إحدى عربات القطار. واعترف الطالب بارتكابه الواقعة بقصد اللهو. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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