الأمن يكشف ملابسات تضرر ممرضة من جيرانها وشرطي لإصابتها بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو بتضرر ممرضة من الجيران وأمين شرطة لإصابتها بفيروس "كورونا" في محافظة الدقهلية.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو بأحد المواقع الإخبارية متضمناً استغاثة ممرضة بأحد المستشفيات تضررت خلاله من بعض جيرانها لتهديدها والإساءة إليها عقب خروجها من منزلها بمركز بنى عبيد محافظة الدقهلية، بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتضررها من أحد أمناء الشرطة من قوة المركز لتواطؤه مع جيرانها – على حد زعمها – بمنع شقيق زوجها من تحرير محضر بالواقعة.

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وبالفحص تبين تحرير محضر بتاريخ 16 الجارى بمركز شرطة بنى عبيد بوقوع مشاجرة بين شقيق زوج الممرضة وعامل وشقيقته مصابين بجروح وكدما،) لتضرر العامل وشقيقته من وضعع زوج الممرضة كمية من الرمال أمام منزلهما وتبادلهم التعدى بالضرب.

وتبين ورود خطاب مديرية الشئون الصحية يفيد أن الممرضة تخضع للعزل المنزلى لمدة 14 يوما اعتباراً من يوم 9 حتى 23 الجارى لإصابتها بفيروس كورونا والمخالطين لها (زوجها ووالدته) بما يتنافى مع أقوالها.

وبمواجهتها أيدت ما جاء بالفحص، وعدلت عن اتهامها لأمين الشرطة، وأضافت بتضررها من جيرانها لعدم سماحهم لها بالنزول لإصابتها بالفيروس نظراً لخضوعها للعزل المنزلي.