مصر | "سلاح تحت السرير".. دفاع طليق المطربة بوسي يتهمها بتلفيق القضية له

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر "سلاح تحت السرير".. دفاع طليق المطربة بوسي يتهمها بتلفيق القضية له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عزة العشري المحامية بالنقض وكيلة فطين وليد طليق المطربة بوسي، أنه تم القبض عليه منذ يومين، علي خلفيه حكم صادر من المحكمة بالحبس خمس سنوات لحيازة سلاحين ناريين، حيث قامت قوة من تنفيذ الأحكام بالقبض عليه وتسلميه لقسم الطالبية، ومن ثم تم تحويله علي قسم الهرم.

وأكدت في تصريح خاص ل "الخليج 365"، أن تلك القضية تم تلفيقها له، وأن الفنانة بوسي هي من وضعت تلك الأسلحة أسفل فراشه، ويوجد لديها دلائل التلفيق، وأشارت انه لم يتم ترحيله إلي النيابة حتي الآن، وقالت:" مفروض كان يتبعت إعادة إجراءات ولكن متبعتش".

وبخصوص قضايا موكلها مع الفنانة بوسي، تابعت "العشري"، أن هناك عدد من الشيكات تم الانتهاء منها وأخري لم يتم سدادها، وأنها ستتابع القضايا المقامة ضد الفنانة بوسي، وأنها ستطلب إعادة الإجراءات في هذة القضية.

وأعربت المحامية، عن استغرابها لأنها قامت بالتواصل مع قسم الهرم واخبروها بعدم تواجده بالرغم من تأكيد المسؤل في قسم الطالبية بتسليمه لهم، وبررت ذلك انها نوع من الضعوط التي تمارس علي موكلها للتنازل عن الشيكات.

واختتمت عزة العشري، أن الحكم الجنائي الصادر في حق موكلها، لم يتم الإنتهاء من إجراءاته حتي الآن وهو غير واجب النفاذ، وتتم إعاده الإجراءات في القضية.

وفي وقت سابق،

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وكشف طليق الفنانة بوسي وليد فطين، عبر برنامج "عرب ودد" محاولتها التخلص منه، على خلفية المشكلات التي نشبت بينهما، مستنكرا اتهامها له بالخيانة.

حيث قال: "هي مطلعاني خاين وانا مش خاين يمكن يكون اللي عندها هي بطلعله فيا واستشهد كلامه ب " بدليل بأنها أول حاجة فكرت فيها أنها تتخلص مني".

وأضاف طليق الفنانة بوسي: "حطولي سلاح وذخيره ومخدرات تحت السرير."

هذا وقد صرحت الفنانة بوسي، في وسائل الإعلام بأنها قد اكتشفت خيانة زوجها لها وقامت بضبطه في المنزل بصحبة إحدى الراقصات لتقوم بعد ذلك برفع دعوى خلع ضده، وبعد ذلك تم اتهام الزوج "فطين" بقضية حيازة سلاح ناري داخل منزله وقضى عقوبة السجن لمدة 6 أشهر.

وكانت محكمة جنح الهرم أصدرت حكمًا غيابيا بحق ​الفنانة بوسي​ يدينها رسميا بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها وليد فطين، بنفس حيثيات الحكم الصادر بحقها سابقا بالحبس 9 سنوات في قضية 11 شيكا الأمر الذي دفع بفريقها القانوني التحرك لتقديم معرضة سريعة أمام المحكمة المختصة منعا لتنفيذ العقوبة.

ويأتي هذا الحكم بعد أيام على حصول بوسي على البراءة حيث إنتهت القضية بالتصالح مع طليقها ودفع 550 ألف جنيه، الغرامة التي قضت بها محكمة جنح مستأنف النزهة، بعد قبولها الاستئناف المقدم من بوسي على حكم حبسها.

وكانت المطربة بوسي حررت شيكات لطليقها وبالذهاب للبنك تبين أن الشيكات بدون رصيد مقابل لها، فتقدم برفع قضايا ضدها أمام محكمة جنح النزهة وتم الحكم فيها فتقدمت باستئناف على هذه الأحكام لتحدد المحكمة جلسة.

كما استعانت المحكمة بشهادة المنتج أحمد السبكي لتأكيد أن الشيكات تم تحريرها بخديعة من زوجها، ولكن تم تأييد الحكم نهائيا ولم يكن أمامها فرصة للنجاة من الحبس إلا بالتصالح مع طليقها أو طلب معارضة استئنافية على الحكم، فاختارت الصلح.