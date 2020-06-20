أخبار مصر | سعد عبدالحفيظ: المقابلة الشخصية شرط القبول بنقابة الصحفيين وقدروا خطورة الموقف

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر سعد عبدالحفيظ: المقابلة الشخصية شرط القبول بنقابة الصحفيين وقدروا خطورة الموقف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعضو لجنة القيد، إن اللجنة تدرس عقد لجنة القيد للزملاء الصحفيين قريبًا، وذلك حرصًا على مصلحتهم، وذلك في إطار خطورة الموقف وفقًا لتداعيات فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على حياة وصحة الزملاء.



وأضاف في تصريحات خاصة، أن المقابلة الشخصية جزء من شروط القبول سواء لجدول تحت التمرين أو المشتغلين، وذلك وفق لائحة القيد بالنقابة، مؤكدًا أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعًا في بداية الشهر المقبل، بعد إعادى فتح مبنى النقابة، سيحرص خلاله على مناقشة شؤون القيد.



وتابع: "ما يقره مجلس النقابة ولجنة القيد ملتزمون به، وأطئمن الزملاء أن مصلحتهم هي أساس اهتمام أعضاء المجلس واللجنة، وكل الحلول مطروحة وقيد النقاش والتنفيذ، وأطالبهم بتقدير خطورة الموقف".



وكان قد صرح الكاتب الصحفي محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين، بأن مجلس النقابة برئاسة النقيب ضياء رشوان، في الفترة الحالية، وفي إطار ظروف فيروس كوفيد ١٩، يتخذ جميع قرارته بالتشاور أونلاين أو عبر الهاتف، ويتخذها بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة، ولا يدخر جهدًا لحل مشكلات الزملاء التي تطرأ بالآونة الأخيرة.

وقال "شبانة" في تصريحات صحفية، إن المجلس من الممكن أن يعقد اجتماعًا بمقر النقابة، ولكن بعد أن تهدأ الأوضاع الخاصة بالفيروس، وسيتم النظر في الأمر مع نهاية الشهر الحالي.

Advertisements

وأضاف "شبانة" أن جميع أعضاء المجلس يبذلون مجهودًا ضخمًا لمساعدة الزملاء، سواء المصابين بالفيروس وعائلاتهم، وكذلك في كل ما يخص الشأن النقابي والخدمات النقابية، نافيًا أن يكون هناك ثمة أي خلافات بين أعضاء المجلس، ومؤكدًا أن الجميع متكاتف بهذه الفترة لصالح الزملاء الصحفيين.

وكان قد أعلن الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن الاستمرار في تقديم خدمات الضرورة كالعلاج، مع الأخذ بالاعتبار أن خدمات العلاج يتم تقديمها أونلاين عبر خاصية الواتس آب، وصرف بدل التدريب والتكنولوجيا والمعاشات والإعانات والقروض، كما هو متبع حاليًا، وذلك بالدور الأرضي بالمبنى، مع الاستمرار في غلق جميع الخدمات الحكومية لإسبوعين قادمين.

وقال "شبانة" في تصريحات صحفية سابقة، إن مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، قد اتخذ منذ اللحظة الأولى لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، كل الاحتياطات اللازمة، والإجراءات الاحترازية والصحية، للحفاظ على جميع الزملاء ومبنى نقابة الصحفيين.

وأضاف "شبانة" أن النقابة سبقت الكثير من مؤسسات الدولة في اتخاذ هذه الخطوات، وبجدية صارمة؛ للحفاظ على صحة وحياة الزملاء الصحفيين، وقد كان من الآثار الإيجابية لذلك، هو عدم ظهور واا حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل مبنى نقابة الصحفيين، الذي يتم تعقيمه يوميًا ثلاث مرات بأحدث الطرق العلمية والأجهزة، وبأطقم عمل مدربة على ذلك، كما تم الاستعانة بالبوابة الذكية الإلكترونية للتعقيم وقياس الحرارة، وهى الأحدث والأعلى في مصر، للتأكد من سلامة جميع الزملاء أو زائري وموظفي المبنى.

وتابع: "في هذا الإطار، وبعد التشاور مع جميع المختصين بهذا الشأن ولهذه الفترة الحساسة والصعبة من انتشار فيروس كوفيد ١٩، وبعد الإطلاع على التقارير الصحية الحالية والمستقبلية، والتوقعات الخاصة بالفيروس، وتحسبًا لأية مخاطر قد تحدث، وللاستمرار في الحفاظ على جميع مرتادي مبنى النقابة، فقد قررنا غلق المبنى أسبوعين آخرين، مع تقديم خدمات الضرورة فقط، وإن كنا نتخذ هذا القرار فذلك بالأساس حفاظًا على سلامتكم جميعًا، نسأل الله سلامتكم وحفظكم، الله وحفظ المصريين والعالم أجمع".