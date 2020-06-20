شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات» يعلن إجراءات تنظيم امتحانات الفرق النهائية للطلاب صباح السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعلن المجلس الأعلى للجامعات صباح السبت عدد من القرارات الخاصة بتنظيم امتحانات الفرق النهائية لطلاب الجامعات في ضوء التدابير التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان عدد من طلاب السنة الدراسية النهائية بعدد من الجامعات طالبو بضرورة ايجاد طرق بديلة لعقد اختبارات نهائية العام، داخل مقار الكليات في ظل انتشار فيروس كورونا، في الوقت الذي اعلنت فيه عدد من الجامعات التدابير الاحترازية التي ستتخذها اثناء انعقاد الامتحانات

وأشار عدد من الطلاب لـ«المصري اليوم» أن هناك مخاوف من تعرضهم للاصابة بفيروس كورونا خلال تواجد لساعات في مكان واحد وباعداد كبيرة، لافتين إلى أن بعض هؤلاء الطلاب مغتربين وكانوا يقضون فترة الامتحانات في المدن الجامعية التي تحول إلى اماكن للحجر الصحي، مما سيحول من حضورهم أو سيكلفهم اموال طائلة في حال قيامهم باستئجار غرف لهم، حيث يستحيل على غالبيتهم السفر يوميا ذهابا وايابا، كما يزيد من المخاطر عليهم.

وأضاف الطلاب أن هناك العديد من البدائل يمكن اتخاذها مثل اجراء الاختبارات اليكترونيا عن طريق منصات تخص كل كلية أو عن طريق تقديم ابحاث علمية في كل مادة يكون لها درجة، أو غيرها من البدائل التي سبق وان تم طرحها.

من جانبه، أعلن الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان عن استعداد الجامعة الكامل لعقد امتحانات الفصل الدراسى الثاني لطلاب السنوات النهائية، والتى تبدأ في الأول من يوليو القادم وفقًا لقرار مجلس الوزراء، حيث قام قطاع التعليم والطلاب بالجامعة بإعداد الجدول الزمنى لامتحانات الطلاب بالكليات، وتم وضع خطة كاملة لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء فترة الامتحانات لضمان سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة اتخذت عددًا من الإجراءات الوقائية تتضمن مراعاة جميع المعايير التي تحقق السلامة للجميع، من خلال تطبيق مسافات التباعد وسط إجراءات احترازية مشدده من تعقيم وتهوية، وخاصة في الكليات ذات الكثافة العددية، مؤكدا أن الجامعة حريصة أشد الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات لحماية الطلاب والعاملين بالجامعة أثناء انعقاد الامتحانات.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم وضع مخططات تفصيلية لتوزيع الطلاب على اللجان المختلفة آخذين في الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في دليل الإجراءات الصادر من قطاع التعليم والطلاب لحماية الطلاب خلال فترة أداء الامتحانات، مع مراعاة الضوابط والإجراءات الخاصة بالطلاب، وبإدارة الامتحانات، وضوابط أعمال الكنترول والتصحيح، والضوابط الخاصة بعمل المشرفين والمراقبين في اللجان الامتحانية.

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وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن هناك تعليمات للمراقبين وأعضاء هيئة التدريس بالالتزام بارتداء قناع الوجه والقفازات داخل لجان الامتحانات، وتوقيع الطالب بكشف الحضور بقلمه الخاص، ويراعى انصراف الطلاب بتسلسل ونظام ودون تدافع أو تزاحم، ويغادر الطلاب الحرم الجامعى فور إنتهاء الامتحانات، ولا يسمح بالتجمعات، مع وجود مسافات آمنة بين الطلاب باللجان لا تقل عن متر ونصف، بالإضافة إلى ارتداء الطالب الكمامة إجباريًا لدخول الامتحانات، كما ستقوم الجامعة بإجراء الكشف على درجة الحرارة قبل الدخول إلى الجامعة، وتعقيم القاعات قبل وبعد كل امتحان، وتوفير جميع مستلزمات الوقاية لجميع الكنترولات.