شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الإصابات اليومية بفيروس كورونا ليست مؤشرًا على شيء.. الأسبوعية أهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الجمعة، إن الزيادة اليومية في إصابات فيروس كورونا ليست مؤشرًا، ولكن نعتمد على المعدلات الأسبوعية للإصابات.
وأكد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي أم سي» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة قناة dmc، أن معدل الزيادة الإسبوعية لإصابات كورونا لايزال في المعدلات الأمنة مشيرا إلى أن 95% من وفيات كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة وأشار المتحدث الرسمي وزارة الصحة إلى أن البروتوكول العلاجي لمصابي كورونا أثبت فاعليته وكفاءته بشكل كبير.
وأوضح أن ماتم تداوله عن توقف استخدام عقار الكلوروكين ضمن البروتوكول العلاجي غير صحيح، كما أعلن مجاهد عن إطلاق مبادرة 100 مليون صحة لأصحاب الأمراض المزمنة بدءًا من الغد في 8 محافظات مؤكدا أن القوافل الطبية جزء من مبادرة 100 مليون صحة التي سيتم إطلاقها الأسبوع المقبل.
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