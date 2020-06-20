شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الحواجز الخرسانية من قسم شرطة الزهور ببورسعيد.. والمحافظ يشكر مدير الأمن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت مديرية أمن بورسعيد بقيادة اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، أعمال رفع الحواجز الخرسانية من أمام المنشآت الشرطية، وتم رفع كافة الحوائط الخرسانية التي كانت تحيط مبني قسم شرطة الزهور بحضور السعيد رخا رئيس، حي الزهور والأجهزة التنفيذية بالحي .
ومن جانبة، وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر للواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، على مبادرة إزالة الحواجز والجدران الأسمنتية في محيط المنشأت الشرطية بالمحافظة، والتى انطلقت بإزالة الحواجز المحيطه بمبنى مديرية الأمن وفتح المحور الملاصق في الاتجاهين وتواصلت بإزالة حواجز أقسام الشرطه بأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد .
وأكد المحافظ أن الإزالة جاءت لتؤكد على أجواء الهدوء والاستقرار السائدة بالبلاد، والتي تعد الركيزة الأساسية للنهوض بمصرنا الغالية في جميع المجالات، ولدفع المشروعات القومية والتنموية القائمة على أرض بورسعيد.
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