شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفريق الطبي السادس بمستشفى عزل قها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الشكر للفريق الطبي السادس بمستشفى قها المركزي للحجر الصحي على حسن إدارته المستشفى خلال الأسبوعين الماضيين، تحت قيادة دكتورة أسماء عربي والدكتور أحمد مصطفى متولي.

وأثنى وكيل الوزارة على المجهود التي بذلها أعضاء الفريق أطباء وتمريض وعمال، في الأسبوعين الماضيين من العمل المتواصل والشاق وتحقيق الكثير من الانجازات ونسب شفاء عالية، مؤكدا أن العاملين بالقطاع الطبي يقدمون كل غال ونفيس، بل ويضحون بأرواحهم فداء للمرضى للعبور بالبلاد من هذه الجائحة بأقل الخسائر في الأرواح وتحقيق نسبة شفاء مرتفعة، في ملحمة وطنية سيسطرها التاريخ بحروف من نور.

في السياق ذاته، تقدمت إدارة مستشفى قها للحجر الصحي بالشكر والتقدير للفريق الطبي السادس على ما بذلوه من تضحيات، مقدمة لهم شهادات تقدير كتعبير رمزي على هذا الجهد الشاق.

ورحبت الإدارة بالفريق الطبي السابع بقيادة الدكتور محمود حسب الله والدكتور على طبل، متمنين لهم وكل الزملاء الابطال التوفيق والسداد والسلامة لهم جميعا.

تكريم الفريق الطبي السادس بمستشفى حجر قها

تكريم الفريق الطبي السادس بمستشفى حجر قها

تكريم الفريق الطبي السادس بمستشفى حجر قها

تكريم الفريق الطبي السادس بمستشفى حجر قها

تكريم الفريق الطبي السادس بمستشفى حجر قها

تكريم الفريق الطبي السادس بمستشفى حجر قها

تكريم الفريق الطبي السادس بمستشفى حجر قها

تكريم الفريق الطبي السادس بمستشفى حجر قها