شكرا لقرائتكم خبر عن «مرسوم ».. مشروع تخرج لتجميل أحياء القاهرة والمحافظات بفن الجداريات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررن تغيير صورة شوارع القاهرة والمحافظات وﺗﺠﻤﻴﻞ وإﺣﻴﺎء ﻓﻦ اﻟﺸﺎرع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻦ الجداريات لزيادة وعي المواطنين بهذا الفن الذي يعبر عن ثقافتنا وهويتنا ويزيد الاحساس بالانتماء المجتمعي.

تصورات مختلفة لهذه الفكرة قدمتها 8 طالبات عبر مشروع تخرج بعنوان «مرسوم» لإحياء وتجميل شوارع القاهرة والمحافظات.. و«ﻣﺮﺳﻮم» هي حملة ﻃﻼﺑﻴﺔ لكلية إﻋﻼم ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ للحفاظ على الهوية ﺗﺤﺖ إدارة ﺷﺮﻛﺔ (ﻛﺎﻳﺮو واﻟﺰ ).. والطالبات أصحاب الحملة هن آلاء ياسر كمال وآية الحداد، ماهينار جلال، نيرة على، مريم شريف، آية ياسر كمال، ميار حسام، هاجر عقل.

وتقول آلاء ياسر إن حملة «مرسوم» تهدف إلى ﺗﺠﻤﻴﻞ وإﺣﻴﺎء ﻓﻦ اﻟﺸﺎرع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻦ الجداريات وﺗﺴﻌﻰ إلى زﻳﺎدة وﻋﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻦ ﻓﻮاﺋﺪ هذا الفن، وأضافت آلاء أن «الجداريات» ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ وﻫﻮﻳﺘﻨﺎ وﺗﺰﻳﺪ اﻻﺣﺴﺎس ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ وإﻋﻄﺎء رﺳﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻓﻀﻞ.

وأشارت إلى ان «مرسوم» تعمل على توعية المواطنين بالآثار النفسية الإيجابية الناتجة عن الفن بصفة عامة وفن الجداريات بصفة خاصة، وتأثيره على الحياة اليومية، مشيرة إلى أنه من أسباب تفكيرها هي وزميلاتها في هذه الحملة، إلى رغبتهن في تغيير الصورة الحالية لبعض المباني في الميادين والطرق الرئيسية في القاهرة والمحافظات خاصة مع انطلاق مبادرات الدولة خلال الفترة الاخيرة واهتمامها بطلاء واجهات المنازل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

وتابعت آلاء ياسر: «عايزين نغير شكل حوائط شوارع القاهرة والمحافظات ونخليها عبارة عن لوحة فنية وجمالية تجذب المواطنين من خلال رسومات بالوان جميله وجذابة».

وعن المحافظات التي بدأت فيها الحملة «قالت آلاء ياسر أنها بدأت في بعض المناطق بالقاهرة والمنيا، معربة عن امنيتها وزميلاتها من الطلبات في أن تحظي هذه الحملة بدعم من الوزارات المعنية في إطار سعي الحكومة لاعادة الشكل الحضاري للشوارع والميادين في القاهرة وكافة المحافظات .

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«مرسوم »..مشروع تخرج 8 طالبات لتجميل أحياء القاهرة والمحافظات بفن الجداريات

«مرسوم »..مشروع تخرج 8 طالبات لتجميل أحياء القاهرة والمحافظات بفن الجداريات

طالبات مشروع مرسوم