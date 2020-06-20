شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الفلكية»: السبت سيكون ذروة فصل الصيف.. والكسوف الجزئي الأحد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال دكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ذروة فصل الصيف والتي ستحل غدًا السبت، ليس لها علاقة بدرجة الحرارة بل تتمثل في طول فترة النهار وقصر عدد ساعات الليل.

وأوضح «القاضي» خلال مداخلته الهاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، سبب هذه الظاهرة «من المعروف أن الكرة الأرضية تدور حول نفسها وتدور حول الشمس وهي العملية التي ينتج عنها الفصول الأربعة».

وأضاف «عملية الدوران يترتب عليها أن القطب الشمالي في وقت من الأوقات يكون أقرب ما يكون للشمس وكذلك الأمر بالنسبة للقطب الجنوبي، ويطلق عليها الإعتدالين والإنقلابين، فالإنقلاب يتمثل في الظاهرة التي ستحدث غدًا وهو ما يتعلق بقرب القطب الشمالي من الشمس، هو وما يترتب عليه أن يكون اليوم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أطول ما يكون».

وتابع «كثير من المدن في شمال أوروبا وشمال روسيا وفنلاندا يطلقون على الأسبوع الذي يشهد هذه الظاهرة الليالي البيضاء، حيث يكاد الليل لا يوجد أو تكون مدته ما يقرب من النصف ساعة، موضحًا أن موقعنا في منطقة متوسطة حول مدار السرطان يجعل طول مدة النهار مقبولة حيث ستكون 14 ساعة وخمس دقائق ولذلك خلال فصل الشتاء لا تنقص ساعات النهار سوى ساعتين أو ثلاثة».

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى «حلول ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس يوم الأحد المقبل بدايةً من الساعة السادسة و24 دقيقة صباحًا، على أن تكون ذروته الساعة السابعة والثلث، وناشد المواطنين بعد النظر المباشر للشمس أثناء حدوث هذه الظاهرة حيث من الممكن أن تتسبب في فقدان البصر، أو ارتداء نظارات شمسية مناسبة للاستمتاع بالظاهرة».

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