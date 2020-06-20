شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية» تستعد لامتحانات الثانوية بـ ١٦٢ بوابة تعقيم وكواشف حرارية ضد كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أتمت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية كافة استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠، من تخطيط مداخل وأفنية مقار اللجان المخصصة للامتحانات، على مسافات متباينة يقف بها الطلاب مراعاة للتباعد الاجتماعي لحين توقيع الكشف عليهم قبل دخول الامتحان للتأكد من عدم إصابتهم بأية أعراض لفيروس كورونا المستجد .

وتسلمت المديرية ١٦٢ بوابة تعقيم من بينهم ١٤٥ للجان الامتحان و١٧ بوابة لديوان المديرية ودواوين الإدارات والكنترولات ولجنة الإدارة ولجان التقدير، وكذلك أجهزة الكشف الحراري وكافة مستلزمات الحماية والتعقيم من الكمامات بمختلف أنواعها وجوانتيات وأكياس (جل) وأجهزة أحذية وأكياس أحذية للمعلمين والطلاب، وتم توزيع هذه المستلزمات على الإدارات التعليمية الثماني.

وفي إطار إنهاء كافة الاستعدادات عقد يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم اجتماعا مطولا أمس مع رؤساء اللجان المكلفين برئاسة لجان خارج المحافظة بحضور بسيوني محمد رئيس لجنة الإدارة، والسيد مهدي رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع ( ب ) ورأفت عبدالله مدير عام الشؤون التنفيذية لتوضيح كافة النواحي الخاصة بطريقة وإجراءات دخول الطلاب وتوقيع الكشف الصحي عليهم وطريقة فتح مظاريف الأسئلة وفق تعليمات الإدارة العامة للامتحانات وكيفية تسليم الطلاب مواد الامتحان خارج المجموع وفق الجدول والمواعيد المعلنة التي قررتها الوزارة.

تعقيم وأجهزة كواشف حرارية لمواجهة كورونا استعداداً لإمتحانات الشهادة الثانوية

تعقيم وأجهزة كواشف حرارية لمواجهة كورونا استعداداً لإمتحانات الشهادة الثانوية

تعقيم وأجهزة كواشف حرارية لمواجهة كورونا استعداداً لإمتحانات الشهادة الثانوية

تعقيم وأجهزة كواشف حرارية لمواجهة كورونا استعداداً لإمتحانات الشهادة الثانوية

تعقيم وأجهزة كواشف حرارية لمواجهة كورونا استعداداً لإمتحانات الشهادة الثانوية

تعقيم وأجهزة كواشف حرارية لمواجهة كورونا استعداداً لإمتحانات الشهادة الثانوية