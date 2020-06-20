شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 10 حالات من مصابي كورونا من مستشفى بئر العيد بعد تحسن حالتهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، الجمعة، على خروج عدد 10 حالات من مصابي كورونا بعد تحسن حالتهم لاستكمال العلاج في العزل المنزلى.
وأوضح انه تم خروج 3 حالات لاستكمال العلاج بالعزل المنزلي بعد تحسن حالتهم الصحية من مستشفى بئر العبد، وخروج 7حالات أخرى لإستكمال العلاج بالعزل المنزلي من مستشفى العريش وذلك طبقا لبروتوكول العلاج الوارد من وزارة الصحه والسكان.
من جانبه قال الدكتور أحمد عبدالفتاح، مدير إدارة المستشفيات، إن هناك تحسن كبير في حالات المرضى المصابين بكورونا بعد تلقى العلاج بمستشفيات المحافظة، مشيرا إلى شفاء عدد ١٤ حالة حتى الآن بينما يوجد ٨ حالات في انتظار التحاليل الخاصة بهما، وإن إجمالي الحالات الإيجابية حاليًا 25 حالة.
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