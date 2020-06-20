شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: سنتقدم بطلب ضد أثيوبيا فى مجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامح شكرى وزير الخارجية المصري، إنه صدر بيان من وزارة الخارجية المصرية يحيط المجتمع الدولي بأن مصر وفقا للمادة 35 تتيح للأعضاء بحث أمور السلم في المنطقة، وذلك نظرا لتعثر المفاوضات مع الجانب الأثيوبي، وطلب مجلس الأمن كافة الأطراف للتفاوض حتى التوصل للاتفاق حول ملئ سد النهضة، وهذه دعوة لكافة الأطراف، مشيرا إلى أن مصر لا تسعى لأي تصعيد، موضحا أنه سيتم التقدم بطلب ضد أثيوبيا في مجلس الأمن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر، أن مصر أكدت مرارا استعدادها للوصول إلى اتفاق، وعلى المجتمع أن يشجع الدول ويطالبها، وأن قرارات مجلس الأمن يجب أن تحترم، وأن خرقها يؤدي إلى تصعيد الإجراءات من المجتمع ضد الدول التي تخرق تلك القرارات، موضحا أن مصر بذلت مجهودا كبيرا في تلك المفاوضات، وقدمت مرونة في المفاوضات.

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وأضاف أن السودان قدمت خطابا شرحت فيه موقفها والاعتبارات التي تقوم المفاوضات عليها بالنسبة لها، ومصر طلبت عقد جلسة للمجلس لتداول الأمر، لتفادي تصعيد الموقف بشكل يؤدي إلى التأثير على المجتمع الإقليمي والدولي.