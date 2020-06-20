شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بعشية تقديس البابا كيرلس وحبيب جرجس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الكنيسة القبطية بعشية تذكار اعتراف المجمع المقدس بقداسة الارشيدياكون حبيب جرجس ، ومنحه لقب "القديس" وعشية الاحتفال بتذكار اعتراف المجمع المقدس بقداسة البابا كيرلس السادس

كما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، بتذكار اعتراف المجمع المقدس بقداسة البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 من تاريخ باباوات الإسكندرية على الكرسي الباباوي، ومنحه لقب "القديس".

Advertisements

كان اسمه قبل الرهبنة عازر يوسف عطا، وقد ولد في 2 أغسطس 1902 ميلادية الموافق 2 مسري 1618 للشهداء بمدينة دمنهور من والدين محبين للكنيسة والمبادئ المسيحية.

ولما كبر كان يحلو له أن يختلي في غرفتة الخاصة وينكب على دراسة الكتاب المقدس مواظباً علي الاستزادة من علوم الكنيسة وطقووألحانها وتسبيحها. كان كأحد السواح وكان معروف أنه رجل صلاة حتى لو كان مع ناس يكون يصلي بقلبه إلى الله.