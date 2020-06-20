شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 1510 مصريا من العالقين بالسعودية وإيطاليا ولندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، 8 رحلات طيران اسثتنائية، على متنها 1510 مصريا من العالقين بالسعودية وإيطاليا ولندن، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد .

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلتين لشركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى، الرحلة الأولي قادمة من لندن على متنها 174 مصريا، والرحلة الثانية من إيطاليا علي متنها 174 مصريا، كما وصلت رحلتين للخطوط السعودية تقل 468 مصريا من العالقين بالسعودية، ورحلة قادمة من الجوف بالسعودية علي متنها 201 مصريا، ورحلة قادمة من تبوك على متنها 174 مصريا، ورحلة قادمة من جدة على متنها 139 مصريا، ورحلة قادمة من الرياض على متنها 180 مصريا .

وأجرى أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يوما.

وأعلن الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، عن عودة حوالى 57 الف من المصريين العالقين فى عدد من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.