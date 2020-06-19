شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد غرف العزل والاستقبال بمستشفى «أم المصريين» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثانى على التوالى أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الجمعة، زيارة لمستشفى «أم المصريين» العام للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها مع متابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.

وأكد أنه سيتم إتخاذ إجراءات فورية مشددة ضد أي مسؤول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.

حرص المحافظ على تفقد غرف العزل والاستقبال والفحص والطوارئ وغرف العزل للاطفال من المشتبه بهم أو مصابى فيروس كورونا والتى تم تجهيزها على أعلى مستوى وتوافر الاسره بها للتعامل مع أي حالات مرضيه طارئة من الاطفال .

كما حرص راشد على تفقد غرف عزل الاطقم الطبيه التي إصيبت بفيروس كورونا بمستشفى أم المصريين لتقديم كافه أوجه الدعم لهم والاطمئنان على سلامتهم حيث ثمن راشد مجهودات الأطقم الطبية، وتضحياتهم في سبيل سلامة المواطنين، مشيراً أن مستشفى أم المصريين فقط قد شهدت إصابة 24 فرد من الأطقم الطبية والتمريض وهو ما يعكس حجم المجهودات التي تنفذ على الأرض وقد تماثلت جميعها للشفاء عدا حالتين فقط.

كما تفقد العيادات المتنقلة والوحدة الصحية بالعمرانية للتأكد من جاهزية الوحده لإستقبال المرضي وصرف الأدوية لذوير الأمراض المزمنة، والتي تقدم خدمتها إعتبارًا من السبت الموافق 20 / 6 /2020 بعدد 8 مواقع بالجيزة، بناء على ما تم التوافق عليه مع الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة التي إنتهت قراراتهم أو إصدار قرارات جديدة وذلك بغرض إتاحة الخدمات الصحية بأماكن قريبة من إقامتهم .

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أم المصريين وأقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أم المصريين وأقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أم المصريين وأقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أم المصريين وأقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أم المصريين وأقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية

وقد حرص المحافظ على التأكد من توافر المخزون الدوائى اللازم مشدداً أن المرحلة الحالية تستلزم مضاعفه المجهودات والغاء أي أجازات لتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمرضي.

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ويذكر أن أماكن تواجد القوافل غداً هي وحدة رعاية الطفل بمدينة العمال بإمبابة، ومركز شباب زنين ببولاق الدكرور، وجزيرة محمد بالوراق، والإدارة الصحية بأوسيم، والإخصاص بالصف، والادارة الصحية بالعمرانية، ومركز طب الاسرة المستقبل باكتوبر، ونكلا بمنشأة القناطر .