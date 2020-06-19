شكرا لقرائتكم خبر عن بينها جامعة الملك سلمان.. «فودة» يتفقد مشروعات بشرم الشيخ تمهيدًا لافتتاحها في ٣٠ يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الجمعة، عددًا من المشروعات بمدينة شرم الشيخ و التي تم الانتهاء منها تمهيدا لافتتاحها في 30 يونيو الجاري برفقته اللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ.

حيث تفقد المحافظ أعمال الطرق والمشايات وأعمال التجميل والانترلوك والإضاءة التي نفذتها المحافظة في محيط «جامعة الملك سلمان»، ستعدادا لافتتاح فرع الجامعة بشرم الشيخ ويشمل فرع الجامعة بشرم الشيخ كليات الألسن واللغات التطبيقية، كلية السياحة والفنادق، كلية العمارة، كلية الإنتاج الإعلامي، كلية الفنون والتصميم.

كما قام المحافظ بتفقد أعمال المدرسة المصرية اليابانية التي سيتم إفتتاحها في 30 يونيه من العام الجاري لتبدأ الدراسة بها في العام الدراسي 2020 / 2021 حيث تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية وأعمال الطرق المؤدية الي المدرسة وأعمال اللاند سكيب والتجميل والملعب داخل سور المدرسة.

وأشاد المحافظ بهذا الإنجاز الضخم والحضاري الذي يستكمل منظومة التعليم في شرم الشيخ بجميع مراحله من مرحلة رياض الأطفال الي المرحلة الجامعية بجامعة الملك سلمان.

كما تفقد فودة أعمال المشايات والطرق والميادين ضمن أعمال تطوير منطقة حي النور تواكبا مع إفتتاح جامعة الملك سلمان والمدرسة المصرية اليابانية والتي ستحدث طفرة بمدينة شرم الشيخ.