شكرا لقرائتكم خبر عن «شبانة»: مجلس نقابة الصحفيين يتخذ قرارته بالتشاور.. ومتكاتفون بهذه المرحلة الصعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح محمد شبانة، الأمين العام لنقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة برئاسة النقيب ضياء رشوان في الفترة الحالية وفى إطار ظروف فيروس كوفيد ١٩- كورونا- يتخذ جميع قرارته بالتشاور اونلاين أو عبر الهاتف ويتخذها بالإجماع أو بالاغلبية المطلقة ولا يدخر جهدا أبدا لحل مشكلات الزملاء التي تطرأ بالآونة الأخيرة .

وقال شبانة إن المجلس من الممكن أن يعقد اجتماعا بمقر النقابة ولكن بعد أن تهدأ الأوضاع الخاصة بهذا الفيروس وسيتم النظر في الأمر مع نهاية الشهر الحالى .

وأشار شبانة إلى أن جميع أعضاء المجلس يبذلون مجهودا ضخما لمساعدة الزملاء سواء المصابين بالفيروس وعائلاتهم وكذلك في كل ما يخص الشأن النقابى والخدمات النقابية نافيا أن يكون هناك ثمة أية خلافات بين أعضاء المجلس ومؤكدا أن الجميع متكاتف بهذه الفترة لصالح الزملاء الصحفيين .