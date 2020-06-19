شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: وضعنا خطة للإخلاء المقرر حال حدوث أي طارئ بامتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، خالد مجاهد، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تراجع الاستعدادات الطبية لإمتحانات الثانوية العامة مع مديري مديريات الصحة والتعليم بالمحافظات.

وأوضح مجاهدخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي أم سي» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة dmc، أنه تم توفير سيارات الإسعاف أمام مقار اللجان وسلسلة زيارات لوزيري التعليم والصحة للجان امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن هناك خطة تم وضعها للإخلاء المقرر في حالة حدوث أي طارىء بامتحانات الثانوية العامة.

ولفت متحدث الصحة إلى أنه تم عقد لقاءات مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص للاتفاق على ضوابط وتسعيرة المستشفيات الخاصة مؤكدا أن غالبية مستشفيات القطاع الخاص استجابت لقرارات الوزارة بشأن تسعيرة علاج مصابي كورونا، وأشار مجاهد إلى أن البروتوكول العلاجي لمصابي كورونا أثبت فاعليته وكفاءته بشكل كبير، كما أن هناك تنسيق يومي مع وزارة التعليم العالي لتوفير خدمة جيدة لمرضى كورونا