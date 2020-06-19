شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة الغوص» بالبحر الأحمر تعلن استئناف النشاط للمنشآت الحاصلة على ترخيص ساري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر إنه بناءاً على التنسيق بين وزارة السياحة والآثار، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، سوف يتم استئناف أنشطة الغوص والأنشطة البحرية للمنشآت الحاصلة على ترخيص ساري وشهادة السلامة الصحية طبقاً للضوابط والإجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 المعتمدة من مجلس الوزراء.

وأضافت الغرفة، في بيان لها، أنها قامت بإعداد دليل تفصيلي للتعليمات الموصي باتباعها يتضمن مزيد من المعلومات عن أساليب التطبيق الصحيحة وسوف يتم تحديد موعد المعاينة لمراكز الغوص وإخطار المركز في حالة اجتياز المعاينة سوف يتم تسليم المنشأة شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة، وأنه في حالة انتهاء ترخيص المنشأة يرجي التقدم بطلب استئناف النشاط للغرفة وإرسال مستندات المرحلة الأولى من دليل وبروتكول المعاينات لمراكز الغوص ويخوت السفاري ومراكز الأنشطة البحرية، وفي حالة مطابقة المنشأة للمعايير الفنية واشتراطات استئناف النشاط سوف يتم تسليمها خطاب عضوية الغرفة طبقا للإجراءات المعتمدة وشهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة، وأنه سيتم تسليم المنشآت الملصقات الإرشادية التالية باللغتين العربية والإنجليزية، وعلى جميع المنشآت التأكد من إلتزام جميع زائريها بتوقيع نموذج الإستبيان الطبي قبل تنفيذ أي أنشطة بحرية.