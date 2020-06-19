شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف أسوان» تستقبل ٢٠٠٠ متر سجاد لفرش المساجد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مديرية أوقاف أسوان، ٢٠٠٠ متر من السجاد المخصص لفرش عدد من المساجد طبقاً لخطة وزارة الأوقاف وحملة الوزارة الموسعة التي أطلقتها لفرش المساجد على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إنه كان في استقبال السيارات المحملة بالسجاد، التي وصلت، اليوم الجمعة، من الوزارة بالقاهرة، مسؤولى وقيادات الأوقاف بالمحافظة وقيادات الدعوة بالمديرية.

وأضاف «عزت» أن الوزارة بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تولي اهتمامات كبيرة في التوسع في فرش المساجد خصوصا في الآونة الأخيرة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة الدورية لنظافة وتعقيم المساجد داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص السجاد، الذي وصل للمساجد المحتاجة طبقاً لخطة الوزارة.

أوقاف أسوان تستقبل ٢٠٠٠ متر سجاد لفرش المساجد

أوقاف أسوان تستقبل ٢٠٠٠ متر سجاد لفرش المساجد