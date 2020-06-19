سعر الذهب اليوم الجمعة 19/6/2020 في مصر

يحرص الكثير من المواطنين في مصر وفي خارجها على معرفة أخر المستجدات التي تطرأ على سعر الذهب, حيث يعتبر الذهب من الملاذات الأمنة للاستثمار ذات الربح العالي وسوف نوفيكم متابعينا الكرام على عرب نيوز سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة الموافق 20 يونيه 2020.

سعر الذهب في مصر اليوم

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة 3 جنيهات لكل الأعيرة المتداولة في مصر، وهذا بفعل ارتفاع الذهب عالمياً، و جاءت أسعار الذهب على النحو التالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 891,40 جنيه للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 780 جنية للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 668,55 جنيه للجرام.

سجل سعر الجنية الذهب وزن 8 جرامات نحو 6240 جنيها.

سجل السعر العالمي للوقية الذهب نحو 1742 دولاراً.

وتتغير أسعار الدمغة والمصنعية في مصر من محل إلى أخر, حيث يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في مصر ما بين 65 إلى 100 جنية للجرام, باختلاف نوع الذهب وعياره, وكذلك باختلاف في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى, كما تختلف أسعار الذهب من مكان إلى أخر ومن محل إلى أخر ويكون الاختلاف بواقع 2 جنية للجرام.