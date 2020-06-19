شكرا لقرائتكم خبر عن "كارت أصفر" عالمى في وجه إثيوبيا: لا ملئ للسد دون حوار جاد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المجتمع الدولى الضغط على إثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة قبل ملء خزان السد. ففي هذا السياق، قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى فى تغريدة له على "تويتر" إنه من الضرورى أن تستأنف إثيوبيا وجيرانها الحوار والتعاون البناء حول تقاسم المياه.



يأتى هذا بعدما طالب مجلس الأمن القومى الأمريكي من أديس أبابا ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل مع دول المصب المتضررة من سد النهضة قبل البدء فى ملء خزان السد.



في هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل "الكارت الأصفر" الذى وجهه المجتمع الدولى إلى إثيوبيا للتأكيد على رفض ملئ السد دون حوار جاد