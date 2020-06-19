انفو جراف.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة الرئيس لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار (100 مليون صحة) لدعم وتشجيع المرضي أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى القوافل العلاجية بكافة محافظات الجمهورية. الخليج 365 يستعرض في انفوجراف تفاصيل المبادرة والمستفيدين منها.

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