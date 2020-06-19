شكرا لقرائتكم خبر عن لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تحمى نفسك من كورونا؟.. وحقيقة الفيروس الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الزميل وليد عبد السلام، المشرف على قطاع الصحة بـ"الخليج 365"، أن وزارة الصحة أطلقت مبادرة لمواصلة علاج أصحاب الأمراض المزمنة فى الوحدات والمراكز الصحية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية بالمجان فى 8 محافظات.

وقال وليد عبد السلام : بداية من غدا السبت ستكون الخدمة متوفرة فى القاهرة والجيزة والقليوبية وستستكمل مع باقى الأسبوع القادم مع باقى المحافظات وهى الفيوم والمنوفية والشرقية والإسكندرية والبحيرة، وتابع الخدمة ستكون متوفرة فى الوحدات والمراكز والقوافل بشكل دائم وبالمجان وعلى أصحاب الأمراض المزمنة التوجه للاطمئنان على صحتهم .

وأضاف المشرف العام على قطاع الصحة باليوم السابع: على مدار الفترة الماضية حدث حالة من الهلع بين المواطنين ومنهم كبار السن ما أدى لعزوفهم عن الذهاب للمستشفيات خوفا من نقل العدوى فى ضل ارتفاع الوفيات بكروونا بعد تسجيل وزارة الصحة أن 95% من الوفيات بكروونا لاصحاب الأمراض المزمنة .

وتابع قائلا: على أصحاب الأمراض المزمنة التوجه للمستشفيات والوحدات الصحية للحصول على الخدمة وصرف العلاج 3 شهور. وأوضح أن تطبيق صحة مصر على الهواتف المحمولة سيقدم قوائم الوحدات والمراكز الطبية التى ستقدم الخدمة لاصحاب الأمراض المزمنة .

وتابع هناك دعوة من وزيرة الصحة والسكان للأطباء والتمريض المتقاعد للعمل فى المبادرة من خلال التعاقد مع الوزارة مشيرا إلى أن قاعدة بيانات 100 مليون صحة ستقوم بإرسال رسائل للمواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة لدعوتهم للفحص والكشف فى المعامل التى تعاقدت عليها وزارة الصحة والسكان .

وأوضح أنه لا يوجد فيروس جديد وليس هناك ما يسمى بالموجة الثانية، وإنما يوجد فقط فيروس واحد وهو كوفيد19 المستجد ولة طريقة علاج واحدة فى العالم.

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وألزمت وزارة الصحة والسكان الفنادق بتخصيص أماكن للعزل المؤقت للحالات المشتبة فى اصابتها بفيروس كورونا مع بدء عودة النشاط السياحى بمحافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء .

وشملت الضوابط التعاقد مع مشتشفى عزل لنقل الحالات المشتبة فى اصابتها بكورونا على أن يتوفر بالفندق عيادة طبية تعمل على مدار 24 ساعة بفريق طبى متخصص.

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الضوابط الصحية لإعادة الأنشطة السياحية فى 3 محافظات بالجمهورية" البحر الأحمر ، مطروح ، جنوب سيناء " خلال الفترة المقبلة حيث تشمل الضوابط آليات فتح المطاعم والفنادق وعودة الطيران فى هذة المحافظات.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن ضوابط عمل الفنادق تتمثل فى الفحص الظاهرى لكل النزلاء مع قياس درجة الحرارة وكذلك فحص العاملين مع توفير عيادة طبية وفريق طبى يعمل على مدار 24 ساعة 7 أيام فى الأسبوع لمتابعة كل الحالات التى يشتبه فيها مع الإستمرار فى تعزيز تقديم الخدمة والرعاية الصحية بالفنادق .

أوضحت الضوابط التى حددتها وزارة الصحة بالنسبة للفنادق لعودة النشاط السياحى أن الفنادق ستلتزم بتخصيص مكان مؤقت لعزل الحالات المشتبة فى اصابتها بفيروس كورونا على أن يتم نقلها فيما بعد للمستشفيات كما اشترطت وزارة الصحة والسكان تعاقد الفندق مع مستشفى للعزل .

وكشفت الضوابط عن ضرورة الإلتزام بالتباعد فى الأماكن المخصصة للترفية واستخدام المطهرات والمعقمات المعتمدة فى الغرف وحمامات السباحة والمطاعم مع التهوية الجيدة وصيانه التكيفات والتتبع الدورى لعاملين وعدم السماح للعاملين بخدمة الغرب بمخالطة النزلاء مع التأكيد على الفحص الدورى للفريق مع الالتزام بارتداء الكمامات.

وتشمل ضوابط فتح المطاعم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى مع الالتزام بالتباعد داخل المحال وارتداء الكمامات وعدم تناول الطعام والزبائن مناظرين لبعض .

أما بالنسبة للمطارات فإنه سيتم العمل بنظام بوبات المسح الحرارى لكل القادمين على متن الطائرات والالتزام بالكشف الظاهرى للقادمين لبيان ما إذا كان هناك أعراضا من عدمه متعلقة بالإصابة بكورونا كما تم رسم ما يسمى بالمسارات الآمنة لدخول وخروج المسافرين فى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم ومهمة المسارات الآمنة أنها تضمن الدخول والخروج الآمن من المطار كما سيتم مناظرة جميع الركاب مع مراعاة التباعد الإجتماعى فى صالات المطار والالتزام بارتداء الكمامات .