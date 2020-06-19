شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتهم فيس بوك بالازدواجية والانحياز لصالح الديمقراطيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مواقعى التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، بازدواجية المعايير لصالح الديموقراطيين ضد منشوراته الأخيرة، وفقا لنيويورك بوست. وقال ترامب: "إن الديمقراطيين يقومون بإعلانات كاذبة.. إنهم لم يفعلوا شيئًا منذ سنوات، بما في ذلك عندما كان جو "النائم" نائب الرئيس، ولديهم الآن إعلان مزيف يفيد أن صفقة الصين الخاصة بي تفقدنا وظائفنا في المقابل ، والصين تدفع لنا مليارات الدولارات أيضًا"

وكتب في تغريدة ثانية: "لماذا يُسمح للديمقراطيين بعمل إعلانات مزيفة ومزورة. يجب استدعاؤهم ". ولم يتضح على الفور الإعلان الذي استشهد به ترامب من المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن.

وآثار إعلان فيس بوك انتقادات لأن النازيين استخدموا المثلث الأحمر لتحديد السجناء السياسيين اليساريين في معسكرات الاعتقال. وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن نشطاء Antifa يستخدمون المثلث الأحمر في بعض الأحيان لتحديد أنفسهم مثلما استخدام نشطاء حقوق المثليين للمثلث الوردي

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وقال فيس بوك الخميس إن الشبكة الاجتماعية "تحظر استخدام رمز جماعة كراهية محظورة للتعرف على السجناء السياسيين دون السياق الذي يدين أو يناقش الرمز".

وحظر Facebook سابقًا إعلانات ترامب في مارس التي وصفت المسح الرقمي بأنه تعداد وفي الشهر الماضي، أضاف تويتر أول تسميات لتقصي الحقائق إلى تغريدات ترامب بعد أن كتب أن بطاقات الاقتراع بالبريد يمكن أن تؤدي إلى تزوير واسع النطاق.

لم تستجب حملة ترامب على الفور لطلب التعليق الذي قدمته The Post، ولم يرد البيت الأبيض.