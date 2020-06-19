حبس ٦ من أباطرة المخدرات في الجيزة.. والمتهمون: "المضبوطات مش بتاعتنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمر المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم، بحبس ٦ من أباطرة المخدرات في الجيزة ٤ أيام على ذمة التحقيقات بع ضبطهم وسط الزراعات.

واجهت النيابة العامة المتهمين بالمضبوطات التي حرزتها القوات من دولابهم للاتجار فأنكروا صلتهم بالمخدرات والأسلحة والذخائر "المخدرات والسلاح اللي كانوا مدفونين دول مش بتوعنا ومنعرفش عنهم حاجة".

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات الاتجار في المواد المخدرة وحيازة اسلحة نارية وذخائر، كما قررت إرسال المواد المخدرة المضبوطة للطب الشرعي لتحليلها وفحصها، وبيان مكوناتها وإرسال الأسلحة والذخائر للأدلة الجنائية لتحديد نوعها وأعيرتها.

كانت وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مباحث الجيزة مدعومة بمجموعات من العمليات الخاصة ضربة قاسمة لعدد من أباطرة المخدرات بمدينة أوسيم، ونجحت في ضبط 4 كيلوجرامات هيروين وترسانة من الأسلحة والذخيرة مدفونة وسط الأراضي الزراعية.

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وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام أب ونجليه و3 آخرين من عائلة كبرى بإدارة "دولاب" للاتجار بالمواد المخدرة وإعدادهم كمية ضخمة؛ لترويجها على عملائهم من المتعاطين والمدمنين بمدينة أوسيم.

بعد الإعداد لمأمورية مسلحة قادتها إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مباحث الجيزة برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والرائد وليد كمال معاون مباحث أوسيم مدعومة بقوات من العمليات الخاصة والكلاب البوليسية التابعة لادارة مكافحة المخدرات، انطلقت القوات فجرا وداهمت وكر المتهمين ونجحت في ضبطهم دون مقاومة.

عثرت القوات في وكر المتهمين علي 13 أسطوانة هيروين خام، وزنت كل منها 250 جراما بإجمالي 3 كيلو جرامات ونصف بالإضافة إلى ٥٠٠ تذكرة تزن حوالي 500 جرام.

كما نبشت الكلاب البوليسية في الارض الزراعية وتمكنت من استخراج أسلحة وذخيرة حيث عثر علي بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش و٣٥٠ طلقة آلي و٥٠ طلقة ٩مم و٢٥٠ طلقة خرطوش و٥٥ ألف جنيه و٤ دراجات نارية.

كشفت التحريات أن المتهمين من أخطر تجار المخدرات في محافظة الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين.