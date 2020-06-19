مأمورية أكتوبر تفسد صفقة فواحات عطور مغشوشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: داهمت مأمورية من مباحث التموين مصنعا لإنتاج فواحات العطور بمدنة السادس من أكتوبر. وضبطت القوات المدير المسؤول بحوزته 15 طن مستلزمات إنتاج عبارة عن عبوات خام مزيب عطور كحول، 1700 قطعة فواحة عطور معدة للبيع و15 ألف إستيكر مجهولة المصدر إضافة إلى 4 ماكينات تغليف. التحريات الشارت إلى أن مدير المصنع كان بصدد عرض المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تحفظت القوات على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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