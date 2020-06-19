حادث مروري يتسبب في زحام أعلى الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تسبب حادث تصادم في زحام مروري أعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين، الجمعة. تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من الخدمات المرورية أعلى الطريق الدائري بوقوع حادث وظهور كثافات. وتسبب الحادث في زحام مروري أعلى منطقة البساتين اتجاه الأوتوستراد، وتم الدفع بتعزيزات مرورية لتجنيب آثار الحادث وتسيير حركة السيارات.

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