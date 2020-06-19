34 فندقًا تتسلم شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 4 فنادق بمحافظة البحر الأحمر، و8 فنادق في جنوب سيناء، و10 فنادق بالقاهرة الكبرى، و6 فنادق في بورسعيد، و3 فنادق في محافظة الدقهلية.

وأوضح مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 266 فندقًا، لافتًا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعًا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.