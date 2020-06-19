وصول 1300 مصري من العالقين في السعودية والكويت وعُمان إلى مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، 8 رحلات طيران اسثتنائية، على متنها 1309 مصريين من العالقين بالسعودية والكويت وسلطنة عمان، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن المطار استقبل 3 رحلات لشركة "فلاي ناس" قادمة من الرياض والدمام تقل 414 مصريًا، ورحلتين لطيران العربية تقل 348 مصريًا من العالقين بالسعودية، ورحلة لطيران العمان قادمة من مسقط على متنها 162 مصريًا، ورحلة لشركة الخطوط السعودية قادمة من الرياض تقل 223 مصريًا، ورحلة لطيران الجزيرة على متنها 162 مصريًا من العالقين بالكويت، وأجرى أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع الركاب القادمين في صالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يومًا.

وأعلن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني عن عودة حوالي 57 ألف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة "آير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، في ضوء سعي الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.