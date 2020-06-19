كفر الجيش الوطني.. برلماني يطالب الأزهر بالرد على مفتي ليبيا المعزول

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
طالب المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، الأزهر وهيئة كبار العلماء، بالرد على مفتي ليبيا المعزول، في فتواه الجديدة والغريبة والمثيرة للجدل، بتكفير عناصر الجيش الوطني الليبي، وإباحة التعامل معهم كبغاة وقتل أسرى الجيش وحجب الغنائم، بالإضافة إلى معاملة أسرى الجيش الوطني الليبي معاملة التتار والمغول.
وقال والي لماذا السكوت على هذا التطاول من قبل المفتي المعزول، حيث أن هذا المعزول ليس له إلا إثارة الجدل، حيث سبق له إصدار فتاوى غريبة ومستهجنة لذلك لقبه الليبيين بمفتي "الفتنة".
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