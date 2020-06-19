أخبار مصر | "ميري" يطمئن الصحفيين: انعقاد لجنتي تحت التمرين والمشتغلين قريبًا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "ميري" يطمئن الصحفيين: انعقاد لجنتي تحت التمرين والمشتغلين قريبًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طمأن الكاتب الصحفي خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة القيد، الزملاء الصحفيين حول انعقاد لجنة القيد لجدول تحت التمرين والمشتغلين، واللتان تأخرتا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.



وقال رئيس لجنة القيد في تصريحات خاصة، إن كل الحلول التي اقترحها الزملاء بشأن انعقاد اللجنة مطروحة وقيد الدراسة، وأن اللجنة تقدر مطالبهم وحقهم في انعقاد اللجنة بعد كل ذلك التأخير، مؤكدًا أن اللجنة ستبدأ بانعقاد المشتغلين ثم تحت التمرين قريبًا.



وأضاف "ميري" أن اللجنة حريصة على حياة الزملاء الصحفيين وصحتهم، خاصة وأن مبنى النقابة قد يكون مصدرًا لنقل العدوى، لافتًا إلى أن اللجنة تدرس الانعقاد مع ضمان أمان الزملاء وحمايتهم من الإصابة.



وتابع: "نتمنى عقد اللجنة في أسرع وقت، ومصلحة الزملاء هي مهمتنا الأولى، ونقدر حقهم في انعقاد اللجنة وعضوية النقابة، النقابة في انتظار انحسار خطر فيروس كورونا، وإعادة فتح المبنى مرة أخرى".



وكان قد صرح الكاتب الصحفي محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين، بأن مجلس النقابة برئاسة النقيب ضياء رشوان، في الفترة الحالية، وفي إطار ظروف فيروس كوفيد ١٩، يتخذ جميع قرارته بالتشاور أونلاين أو عبر الهاتف، ويتخذها بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة، ولا يدخر جهدًا لحل مشكلات الزملاء التي تطرأ بالآونة الأخيرة.

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وقال "شبانة" في تصريحات صحفية، إن المجلس من الممكن أن يعقد اجتماعًا بمقر النقابة، ولكن بعد أن تهدأ الأوضاع الخاصة بالفيروس، وسيتم النظر في الأمر مع نهاية الشهر الحالي.

وأضاف "شبانة" أن جميع أعضاء المجلس يبذلون مجهودًا ضخمًا لمساعدة الزملاء، سواء المصابين بالفيروس وعائلاتهم، وكذلك في كل ما يخص الشأن النقابي والخدمات النقابية، نافيًا أن يكون هناك ثمة أي خلافات بين أعضاء المجلس، ومؤكدًا أن الجميع متكاتف بهذه الفترة لصالح الزملاء الصحفيين.



وكان قد أعلن الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن الاستمرار في تقديم خدمات الضرورة كالعلاج، مع الأخذ بالاعتبار أن خدمات العلاج يتم تقديمها أونلاين عبر خاصية الواتس آب، وصرف بدل التدريب والتكنولوجيا والمعاشات والإعانات والقروض، كما هو متبع حاليًا، وذلك بالدور الأرضي بالمبنى، مع الاستمرار في غلق جميع الخدمات الحكومية لإسبوعين قادمين.

وقال "شبانة" في تصريحات صحفية سابقة، إن مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، قد اتخذ منذ اللحظة الأولى لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، كل الاحتياطات اللازمة، والإجراءات الاحترازية والصحية، للحفاظ على جميع الزملاء ومبنى نقابة الصحفيين.

وأضاف "شبانة" أن النقابة سبقت الكثير من مؤسسات الدولة في اتخاذ هذه الخطوات، وبجدية صارمة؛ للحفاظ على صحة وحياة الزملاء الصحفيين، وقد كان من الآثار الإيجابية لذلك، هو عدم ظهور واا حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل مبنى نقابة الصحفيين، الذي يتم تعقيمه يوميًا ثلاث مرات بأحدث الطرق العلمية والأجهزة، وبأطقم عمل مدربة على ذلك، كما تم الاستعانة بالبوابة الذكية الإلكترونية للتعقيم وقياس الحرارة، وهى الأحدث والأعلى في مصر، للتأكد من سلامة جميع الزملاء أو زائري وموظفي المبنى.

وتابع: "في هذا الإطار، وبعد التشاور مع جميع المختصين بهذا الشأن ولهذه الفترة الحساسة والصعبة من انتشار فيروس كوفيد ١٩، وبعد الإطلاع على التقارير الصحية الحالية والمستقبلية، والتوقعات الخاصة بالفيروس، وتحسبًا لأية مخاطر قد تحدث، وللاستمرار في الحفاظ على جميع مرتادي مبنى النقابة، فقد قررنا غلق المبنى أسبوعين آخرين، مع تقديم خدمات الضرورة فقط، وإن كنا نتخذ هذا القرار فذلك بالأساس حفاظًا على سلامتكم جميعًا، نسأل الله سلامتكم وحفظكم، الله وحفظ المصريين والعالم أجمع".