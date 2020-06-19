أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يتفقد استعدادات فنادق الغردقة لاستقبال النزلاء (صور)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يتفقد استعدادات فنادق الغردقة لاستقبال النزلاء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان لها، عن جولة تفقدية جديدة قام بها وزير السياحة والآثار صباح اليوم الجمعة في إطار متابعة كافة الإجراءات والاشتراطات الاحترازية التي فرضتها الدولة على جميع المنشآت السياحية لمواجهة فيروس كورنا المستجد.

وتفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عدد من الفنادق في مدينة الغردقة وذلك لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة والإجراءات الوقائية التى تتخذها الفنادق في ظل قرار الحكومة المصرية باستئناف حركة السياحة الوافدة بالمحافظات السياحية الساحلية، كمرحلة أولي، اعتبارًا من أول يوليو.

وحضر الجولة الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

وخلال الجولة قام الدكتور خالد العناني، بتفقد الإجراءات الوقائية التي تتبعها هذه الفنادق، والتي تبدأ من لحظة دخول الضيف باب الفندق، وتضمن تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.

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كما تفقد الوزير العيادات الطبية الموجودة في هذه الفنادق، وطرق تجهيزها والطاقم الطبي الموجود بها.

واستمع الوزير من مديري الفنادق إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة، مؤكدين أن هذه إجراءات التعقيم تتم وفقًا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقًا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وأعمال التطهير تتم بصفة مستمرة.

وتأتي هذه الجولة في إطار الرحلة التي تنظمها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لمدة ثلاثة أيام والتي بدأت صباح اليوم، لزيارة محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وهما المحافظتين المقرر لهما استقبال السياحة أول يوليو.

والرحلة لـ ٣٥ من السادة المراسلين الأجانب ووكالات الأنباء المحلية والعربية والدولية لإطلاع وكالات الانباء العالمية على الضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة داخل مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ وعلى متن الطائرة وداخل عدد من الفنادق والعيادات بالفنادق بالمدينتين ومراكز الغوص وتجهيزات مستشفي شرم الشيخ الدولي.