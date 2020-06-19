شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يختتم جولته لفنادق الغردقة بمشاركة مراسلي وكالات الأنباء الأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، الجمعة، زيارته لمدينة الغردقة، بتفقد عدد من الفنادق ومتابعة الضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية بنسبة ٥٠ ٪ من الطاقة الاستيعابية لها استعدادا لاستقبال السياحة الخارجية أول يوليو المقبل فيما يبدا عناني، السبت، جولة أخرى بتفقد عدد من فنادق شرم الشيخ

وتابع «العناني» أن الإجراءات الوقائية التي تتبعها هذه الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة للضيوف ومنطقة الاستقبال والبهو ومنطقة المطاعم والبرجولا وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.

واستمع الوزير من مدير أحد الفنادق إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة، والذي أكد على أن إجراءات التعقيم تتم وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد، التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وأن أعمال التطهير والتعقيم تتم بصفة مستمرة.

وأكد عناني لمراسل «المصري اليوم» أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي نظمت رحلة لمدة ثلاثة أيام لزيارة محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء لنحو ٣٥ من المراسلين الاجانب ووكالات الأنباء المحلية والعربية والدولية، وذلك لإطلاع وكالات الأنباء العالمية على الضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة داخل مطاري الغردقة وشرم الشيخ وعدد من الفنادق والعيادات بالفنادق بالمدينتين ومراكز الغوص وتجهيزات مستشفي شرم الشيخ الدولي، وإطلاعهم بشكل عملي على إجراءات السلامة الصحية الجديدة المعتمدة لاستقبال السائحين والزائرين بمختلف المنتجعات السياحية والمنشآت الفندقية والأنشطة السياحية المختلقة وفي شركات الطيران المصرية والمطارات المصرية.

وأضاف «عناني» أن هذه الرحلة التعريفية فرصة لتعريف ممثلي وكالات الأنباء الدولية بالضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة على أرض الواقع لنقلها إلى دولهم، حيث أن الضوابط المكتوبة لن تعبر عن الجهود المبذولة للتأكد من دقة تنفيذ الضوابط إلا في حالة وجود المراسلين لتكون بمثابة رسالة ينقلوها لدولهم.

كان الدكتور خالد العناني قد شهد إعادة افتتاح متحف الغردقة في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تم اعتمادها من مجلس ادارة المجلس الأعلي للآثار وذلك بحضور غادة شلبي، نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتور مصطفي وزيري رئيس المجلس الأعلى للأثار، وعبدالفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

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ويعد متحف آثار الغردقة أول متحف للآثار في محافظة البحر الأحمر، أحد أبرز المشروعات التي نفذتها وزارة السياحة والأثار لأول مرة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تولت إحدى شركات القطاع الخاص توفير مبنى المتحف بالكامل وعمل التشطيبات اللازمة له وفقا للاشتراطات التي أقرتها الوزارة، وتتولي الوزارة وحدها عملية الإدارة والإشراف على المتحف.