شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدير الإدارة الصحية بقنا ووالدته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب منتصر همام، مدير الإدارة الصحية بقنا، ووالدته بفيروس كورونا فيما طالب الجميع بالدعاء بالشفاء لهما.

كان الدكتور منتصر همام قد أعلن الجمعة خلال صفحتة الشخصية على الفيسبوك إصابته ووالدته بفيروس كورونا قائلا: «الحمد لله... إن المرض جند من جنود الله يبعثه الله على عباده ليرفع درجاتهم ويحط عنهم سيئاتهم، اليوم تم تأكيد اصابتي بفيروس كورونا وأرجو من حضراتكم الدعاء لي ولوالدتي ان يمن الله علينا بالشفاء العاجل».

وتفاعل المئات مع المنشور بالدعوات لهما بالشفاء ليستكمل دوره في مكافحة فيروس كورونا حيث كان يترأس فريق الطب الوقائى بالإدرة الصحية بقنا.