شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور 5 دلافين من نوعية «القاتل الكاذب» بمنطقة الجونة شمال الغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصد خبراء معهد علوم البحار بالغردقة، سرب من الدلافين من نوعية الحوت «القاتل الكاذب» النادرة الظهور، أمام شواطئ منطقة الجونة شمال الغردقة بالبحر الأحمر، حيث يصل عددهم إلى ٥ دلافين.

وقال الدكتور محمود عبدالراضي دار، عميد المعهد، إن الحوت القاتل الكاذب هو نوع من أنواع الدلافين وسبق رصدi في مواقع قليلة ونادرة بالبحر الأحمر خلال السنوات الماضية، وهو يشبة الحوت القاتل لكنه ليس حوت وإنما دولفين يصل طوله 5 أمتار ونظرا لندرة مشاهدة هذا النوع من الدلافين وهو مسالم.

وأوضح أن انخفاض الممارسات البشرية على البيئة البحرية أدى إلى ظهور الكائنات البحرية بشكل آمن دون أي إزعاج أو مطاردة، مضيفا أن رصد الدولفين «القاتل الكاذب» يضاف إلى قائمة الكائنات البحرية التي تم رصدها في البحر الأحمر خلال السنوات الماضية وبينها القرش الحوتي «بهلول» والحوت الأحدب وسمكة الشمس.

واعتبر المتخصصون في علوم البحار أن ظهور الدولفين من نوعية القاتل الكاذب حدث بيئي نادر وفريد يدل على نجاح الجهود الخاصة بحماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر والالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الكائنات البحرية وأن عدم ايذاءه أو مطاردته شجعه على البقاء في البحر الأحمر.

دلافين من نوعية الحوت "القاتل الكاذب" امام شواطئ منطقة الجونة شمال الغردقة بالبحر الأحمر

دلافين من نوعية الحوت "القاتل الكاذب" امام شواطئ منطقة الجونة شمال الغردقة بالبحر الأحمر

دلافين من نوعية الحوت "القاتل الكاذب" امام شواطئ منطقة الجونة شمال الغردقة بالبحر الأحمر